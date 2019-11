Twee omstanders hebben in de nacht van van maandag op dinsdag rond 4.30 uur een persoon overmeesterd na een inbraak in een café aan de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam-West.

Nadat de verdachte was overmeesterd, werden enkele politiewagens opgeroepen.

De verdachte is daarna door agenten naar het politiebureau overgebracht. Of hij buit had gemaakt, kon de politie nog niet zeggen.