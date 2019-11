Een kledingwinkel aan de Hoogoordreef in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is in de nacht van maandag op dinsdag rond 2.30 uur verwoest door een brand. Een persoon in de naastgelegen hindoetempel raakte hierbij gewond.

De schade door de brand is groot. De brandweer heeft het vuur geblust, maar van de binnenkant van de winkel is weinig meer over.

In de Lord Shiva Hindu Temple, naast de kledingwinkel, was op het moment van de brand een persoon aanwezig. Volgens bezoekers van de tempel ging het om een priester.

Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht omdat hij rook had ingeademd. In eerste instantie zou de man er slecht aan toe zijn geweest, maar inmiddels zou het beter met hem gaan.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Om te zien of er sprake is van brandstichting, zal de Forensische Opsporing van de politie onderzoek doen.