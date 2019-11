Zes woningcorporaties willen zondag niet aanwezig zijn bij een debatavond in De Balie in Amsterdam over achterstallig onderhoud. Het debatcentrum heeft het programma Huren met Kuren daarom afgelast.

Het gaat om de corporaties De Key, De Alliantie, Stadgenoot, Eigen Haard, Ymere en Rochdale. Samen met de kleinere corporaties verhuren ze meer dan 180.000 woningen in Amsterdam. Ook de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) wil ondanks een eerdere toezegging niet naar de debatavond komen.

De woningcorporaties vinden dat de opzet van de bijeenkomst te subjectief is. "De avond heet al Huren met Kuren. Het was te vooringenomen, niet op een afgewogen manier, alleen gefocust op de dingen die mis zijn", zegt een woordvoerder van Eigen Haard.

De bijeenkomst had een vervolg moeten zijn op de enquête die De Balie en nieuwszender AT5 eerder hadden gedaan onder huurders. Binnen drie weken kwamen meer dan duizend reacties binnen, waarvan 60 procent van corporatiehuurders. Veel huurders lopen aan tegen gebreken in huis en een trage afhandeling van klachten, zo bleek.

AFWC: 'Enquête was soort overval op ons'

Volgens de AFWC was die enquête te eenzijdig. "Die enquête was als een soort overval op ons, het kwam vanuit het niets", zegt een woordvoerder. "Daarmee is dit hele verhaal niet goed begonnen."

Ook vond de AFWC de setting van de avond niet prettig. Ze vrezen dat huurders hun problemen op tafel zouden leggen, terwijl het AFWC alleen maar algemene uitspraken kan doen over onderhoud en niet over specifieke corporaties gaat.

Wel zegt het AFWC schriftelijk uitgebreid vragen te hebben beantwoord over onderhoudsregels.

'Corporaties hadden weerwoord kunnen geven in onafhankelijk gesprek'

De Balie betreurt het afzeggen van de corporaties. "De enquête die we onder huurders hebben gehouden, was uiteraard eenzijdig. Het was namelijk een enquête waarin huurders hun problemen konden aangeven. Op deze bijeenkomst hadden de corporaties hun weerwoord kunnen geven in een open, onafhankelijk gesprek", zegt een woordvoerder van De Balie.

Volgens De Balie is het "absurd" dat de corporaties, die gezamenlijk tienduizenden sociale woningen bezitten, geen verantwoording willen afleggen.

Op 17 december staat er in De Balie een slotprogramma gepland over huurwoningen. Deze bijeenkomst gaat wel door.