Zo'n tienduizenden woningbezitters in Amsterdam hebben nog geen aanvraag ingediend voor eeuwigdurende erfpacht, blijkt maandag uit cijfers van de gemeente.

De gemeente Amsterdam lanceerde de afgelopen maanden twee grote campagnes om woningbezitters te informeren over de regeling. Er werden filmpjes verspreid via sociale media, er waren informatiebijeenkomsten met makelaars en specifieke groepen erfpachters ontvingen informatiebrieven. De campagnes hebben tot nu toe meer dan 150.000 mensen bereikt.

In oktober werd de campagnewebsite bijna tienduizend keer bezocht, terwijl dit in september nog vijftienhonderd keer was. In de eerste tien dagen van november is de site zesduizend keer bezocht.

Ook in november en december zal de gemeente aandacht besteden aan de kennis over de regeling. Zo zullen alle tachtigduizend erfpachters die nog geen aanvraag hebben ingediend deze maand een informatiebrief krijgen. In december hangt de gemeente informatieve posters op straat.

Woningeigenaren kunnen alleen dit jaar nog tegen gunstige voorwaarden overstappen op het systeem van eeuwigdurende erfpacht. Voor veel huishoudens kan dit duizenden of zelfs tienduizenden euro's schelen. In januari vervallen de gunstige voorwaarden.