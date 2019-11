Bij het boerenprotest op de Dam op 13 december mogen maximaal 25 tractoren staan. Dat is een van de belangrijkste voorwaarden die burgemeester Femke Halsema heeft gesteld aan het protest.

De agrariërs willen die dag met tientallen tractoren naar de stad te komen om hun onvrede te uiten over de nieuwe stikstofregels. Bart Kemp, initiatiefnemer van boerencomité Agractie, had het over 25 tot 50 tractoren. Halsema stelt echter als voorwaarde dat er maximaal plaats is voor 25 tractoren.

Verder mogen de boeren geen alcohol meenemen en mag er geen hinder ontstaan voor het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers. De manifestatie mag van 12.00 tot 16.00 uur plaatsvinden. Ook mag er niets worden geplaatst op of aan het Nationaal Monument.

Als de voorwaarden door boeren niet worden nageleefd, zal er tegen hen worden opgetreden, laat Halsema weten.