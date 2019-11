De Mega Piet Toby Show op 25 november bij indoorspeeltuin Monkey Town in Amsterdam-Osdorp gaat niet door na kritiek van de politieke partij DENK. De fractievoorzitter van die partij, Mourad Taimounti, hekelde de inzet van zwarte pieten bij het evenement.

"Vanwege de ontstane commotie en de mogelijke veiligheidsrisico's voor onze jonge bezoekers en hun ouders en begeleiders, hebben wij besloten om dit evenement te annuleren", laat Monkey Town weten in een schriftelijke reactie.

Volgens het bedrijf is de intentie van het evenement verkeerd geïnterpreteerd. De organisatie zegt zich nadrukkelijk te distantiëren van elke politieke discussie en gevoeligheden rondom het sinterklaasfeest. "Monkey Town is een plaats waar alle kinderen, ongeacht hun culturele achtergrond, huidskleur of afkomst vrijelijk kunnen spelen in een veilige omgeving."

Taimounti is blij dat het feest is geannuleerd. "Monkey Town heeft er gewoon niet goed over nagedacht. Zeker in Osdorp, waar de biculturaliteit enorm is. Ik vind het jammer dat de organisatie de discussie betreurt en niet de daad."