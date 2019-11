Geldautomaten onder woningen in Amsterdam worden mogelijk verplaatst na een golf plofkraken de afgelopen jaren. De gemeente is hierover in gesprek met Geldmaat, het bedrijf dat de meeste geldautomaten in de stad exploiteert.

Geldmaat wil alle geldautomaten in Nederland overnemen van de drie grote banken ABN AMRO, ING en de Rabobank. Het bedrijf staat open voor het idee om bestaande geldautomaten onder woningen te verplaatsen naar een andere plek. "Er moet dan wel ruimte zijn", zegt een woordvoerder van Geldmaat.

De gemeente wil nog geen commentaar geven over het eventueel verplaatsen van geldautomaten.

Op 15 oktober viel er voor het eerst een gewonde bij een plofkraak op een geldautomaat op de Haarlemmermeerstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Ook toen zat de geldautomaat onder een woning.

De VVD in Amsterdam pleit om geldautomaten te sluiten die zich op een 'risicovolle plek' in de stad bevinden, zoals onder woningen. Fractievoorzitter Marianne Poot: "De fractie van de VVD vreest dat, gelet op aard, omvang en frequentie van de plofkraken in Amsterdam, het niet is uitgesloten dat bewoners in de toekomst ernstig gewond raken. Of zelfs erger dan dat."

Sinds 2017 zijn er al meer dan tien plofkraken of pogingen tot plofkraken gepleegd in Amsterdam. Na een plofkraak werden meerdere geldautomaten gesloten, mede door de ontstane onrust onder omwonenden. Onder meer de geldautomaten bij de Postjesweg en het Surinameplein werden na een plofkraak niet herplaatst.