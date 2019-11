Oude dieselauto's van voor 2005 mogen vanaf november 2020 niet meer binnen de ring A10 rijden, maakt de gemeente Amsterdam maandag bekend. Inwoners van Amsterdam worden met subsidies geholpen om een schoner alternatief te vinden.

Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. Amsterdam kiest hiermee voor de meest strikte variant van een landelijke harmonisatie van milieuzones.

Voor personenauto's en bestelwagens zijn er tussen 2020 en 2025 twee typen milieuzones: een gele en een groene. Amsterdam kiest de laatste vorm en dat betekent dat dieselauto's van voor 2005 worden geweerd.

Zo'n achtduizend inwoners van Amsterdam worden geraakt door de maatregel, laat de gemeente weten. Zij kunnen wel aanspraak maken op een subsidieregeling.

De eigenaren van de oudere dieselauto's krijgen een subsidie voor de sloop van hun auto. Amsterdammers met een stadspas met een groene stip hebben daarnaast recht op een aanvullende subsidie voor een schoner voertuig. De bedragen van de subsidies variëren tussen de 500 en 2.000 euro.

Wethouder Sharon Dijksma stelt in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor die regeling. Dijksma is blij met de maatregel. Ze stelt dat de luchtkwaliteit sterk verbetert op plekken waar dat hard nodig is.

Uitzondering voor bepaalde dieselvoertuigen

De milieuzone geldt niet voor alle dieselvoertuigen met een emissieklasse 3 of lager. Er zijn landelijk uitzonderingen voor bepaalde aangepaste voertuigen voor gehandicapten, oldtimers van veertig jaar en ouder en kampeerwagens van inwoners van een milieuzonegebied. De gemeente onderzoekt nog of aanvullende lokale ontheffingen wenselijk zijn.

De nieuwe milieuzone gaat gelden binnen de ring A10. Op de ring zelf mogen de oudere diesels nog wel rijden. Amsterdammers die te maken krijgen met de nieuwe maatregelen ontvangen deze maand een brief. Er is nog inspraak mogelijk over het besluit van het college.

Op 18 december wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad.