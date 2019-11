Nog onbekende daders hebben in de nacht van zondag op maandag rond 2.30 uur een plofkraak gepleegd op een geldautomaat op de Hendrik de Bruynstraat in Slotervaart.

De verdachten zouden op een scooter zijn gevlucht. Het is nog onbekend of er buit is meegenomen.

De politie heeft onder meer een politiehelikopter ingezet om de verdachten te zoeken, maar dit heeft nog niet tot aanhoudingen geleid.

De Hendrik de Bruynstraat en een klein deel van de Pieter Calandlaan zijn urenlang afgezet geweest, maar de afzetting is inmiddels opgeheven.