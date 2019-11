Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee medewerkers van het Bijlmer Sportcentrum in Amsterdam strafrechtelijk vervolgen in verband met de dood van een veertigjarige Eritrese statushouder. De man verdronk tijdens het zwemmen op 25 november vorig jaar.

De man was in het zwembad voor een zwemles. Zijn levenloze lichaam werd uit het water gehaald door medewerkers van het sportcentrum. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Na uitvoerig onderzoek is justitie tot de conclusie gekomen dat het zwembadpersoneel nalatig heeft gehandeld. "Twee medewerkers worden vervolgd voor dood door schuld, omdat ze de interne regels van het zwembad niet hebben nageleefd", zegt een woordvoerder van het OM tegen AT5.



Het zou gaan om een receptioniste en de locatiemanager van het zwembad, maar dat wil de woordvoerder niet bevestigen.

'Niemand heeft dit gewild'

De directeur van het betreffende zwembad, Erwin van Iersel, bevestigt aan AT5 dat de medewerkers donderdag op de hoogte zijn gebracht. "Laat ik vooropstellen dat we het verschrikkelijk vinden voor de nabestaanden. Niemand heeft dit gewild. We weten nog altijd niet wat er precies is gebeurd. Ook voor onze collega's is dit heel vervelend", aldus Van Iersel.



Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak zal dienen.