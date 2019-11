Amsterdam

Weekend in Amsterdam: Theatervoorstelling Lazarus en feest in Tijdmasjien

Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Thomas Newton speelt David Bowie in de theatershow Lazarus in het DeLaMar Theater en het feest Tijdmasjien in Thuishaven neemt bezoekers mee naar muziekstijlen van diverse generaties. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.