De stoomboot met Sinterklaas en zijn roetveegpieten is zondag aangekomen bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De intocht is voor zover bekend rustig verlopen.

De gloednieuwe kinderburgemeester Ilias stond klaar om, samen met burgemeester Halsema, de sleutel van de stad te overhandigen aan de Sint.

Samen met vierduizend Pieten, onder wie dj-pieten, is de stoet van de Sint te voet en te paard verder getrokken door het centrum van Amsterdam naar de Dam. Er reden ook 25 wagens en een pakjesfiets mee.

Op de Dam werd de stoet verwelkomd met een feest, waar zanger Robert Leroy samen met rapper Jordan een lied zong dat speciaal voor de intocht geschreven is. Het lied heet Sinterklaas laat ons dansen in alle talen.

Naar verwachting kwamen zo'n 350.000 mensen om de Sint en de Pieten begroeten.

Verkeer

Het verkeer in de binnenstad van Amsterdam ondervindt tussen 10.00 uur en 17.00 uur mogelijk hinder door de intocht. Op de vaarroute zijn de bruggen tijdelijk afgesloten. Ook is de IJtunnel vanaf Noord richting het centrum dicht.

Daarnaast is de dienstregeling van enkele bus- en tramlijnen aangepast tussen 11.00 uur en 17.00 uur.