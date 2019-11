De onderzoekers Pieter Tops en Jan Tromp, die eerder dit jaar het rapport De achterkant van Amsterdam opstelden, hebben donderdag in de gemeentevergadering gepleit voor een verbod op het verkopen van drugs in coffeeshops aan buitenlandse toeristen.

Dat zei Tromp tijdens de vergadering, meldt De Telegraaf. De twee vinden dat Amsterdam al eerder met deze maatregel had moeten beginnen, die in Maastricht reeds is ingevoerd. De regel houdt in dat alleen mensen die in Nederland wonen en meerderjarig zijn, drugs mogen kopen in coffeeshops.

Tops en Tromp vroegen de raad en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om dit systeem alsnog in te voeren. Tromp zei dat de maatregel in Maastricht in het begin weliswaar zorgde voor meer straathandel, maar dat dat vrij snel onder controle was doordat men erop voorbereid was.

Het tweetal meent dan ook dat als zo'n systeem hier wordt ingevoerd, de voorbereiding goed moet zijn. Dat houdt volgens de onderzoekers in dat Amsterdam naar buiten toe moet uitdragen dat het niet meer de stad is die toeristen hoeven te bezoeken om drugs te gebruiken.

Dat de onderzoekers pleiten voor de maatregel, is niet nieuw.Dat benoemen ze ook in hun rapport.