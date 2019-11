De rechtbank in Amsterdam heeft de agent die in 2016 een dodelijk ongeluk veroorzaakte, ontslagen van alle rechtsvervolging. De agent reed toen de 34-jarige Harm Wimmenhove dood op de Nassaukade in Amsterdam.

De agent was in juni 2016 na een melding over een inbraak met hoge snelheid op weg naar het Damrak. Op een kruising botste hij vervolgens met 85 kilometer per uur op het slachtoffer, die op dat moment op de fiets zat. De klap werd het slachtoffer fataal.

De politieagent verklaarde in de rechtszaal dat hij niet wist dat op de plek waar hij reed een oversteekplaats voor fietsers was. De rechter vindt dat de man niet verweten kan worden dat hij niet op de hoogte was van alle "risicovolle plaatsen" op zijn route.

Ook zou de agent zich hebben gehouden aan de richtlijnen. Als agent mocht hij harder rijden dan andere weggebruikers. De rechtbank is ervan overtuigd dat de verdachte de situatie "naar beste vermogen heeft beoordeeld".

De fout die hij maakte, is hem volgens de rechtbank niet in strafrechtelijke zin aan te rekenen. De rechter heeft hem daarom ontslagen van alle rechtsvervolging.