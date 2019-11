Amsterdam

Lichtvoorstelling Turn on the Lights op de Dam is onverwachts afgelast

De lichtvoorstelling Turn on the Lights op de Dam in Amsterdam gaat dit jaar onverwachts niet door. Volgens organisator de Bijenkorf heeft de gemeente de veiligheidsregels aangescherpt. De gemeente zegt daarentegen dat het warenhuis geen vergunning heeft aangevraagd.