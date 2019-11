De lichtvoorstelling Turn on the Lights op de Dam in Amsterdam gaat dit jaar onverwachts niet door. Volgens organisator de Bijenkorf heeft de gemeente de veiligheidsregels aangescherpt. De gemeente zegt daarentegen dat het warenhuis geen vergunning heeft aangevraagd.

"Het evenement groeit al jaren en de organisatie had daarom een evenementenvergunning moeten aanvragen. Dat is niet gebeurd, ook al wist de Bijenkorf dat ze dat moest doen. Het warenhuis heeft daarom zelf de keuze gemaakt om het evenement niet door te laten gaan", zegt een woordvoerder van de gemeente in gesprek met AT5.

De Bijenkorf stelde de verklaring dat de gemeente de veiligheidsregels heeft aangescherpt later op de dag bij. Er zou een verkeerde tweet zijn verstuurd.

Een woordvoerder van het warenhuis: "De afgelopen jaren is het evenement steeds groter en omvangrijker geworden. Dit vereist nieuwe vergunningen. Daarnaast geeft de Bijenkorf constant nieuwe invulling aan haar feestseizoen. Daarom is er voor gekozen geen Turn on the Lights te organiseren."

Turn on the Lights is sinds 2008 een jaarlijks terugkerend evenement op de Dam om de feestmaand december in te luiden. Er zijn optredens van verschillende artiesten, er wordt vuurwerk afgestoken en de feestverlichting van de Bijenkorf wordt aangezet. Afgelopen jaar trok het evenement ruim 20.000 toeschouwers.