Economie Kalverstraat in top twintig van winkelstraten met hoogste huur wereldwijd De Amsterdamse Kalverstraat is één plek gezakt op de ranglijst met de winkelstraten met de hoogste huur wereldwijd. De straat staat nu op de zeventiende plaats. Causeway Bay in Hongkong is in 2019 opnieuw de winkelstraat met de hoogste huur ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse Main Streets Across the World-rapport van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.