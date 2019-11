Willem Holleeder OM: Geen twijfel over onafhankelijkheid hof Amsterdam in zaak-Holleeder Het Openbaar Ministerie (OM) zegt niet te twijfelen aan de onafhankelijkheid van het hof in Amsterdam in het hoger beroep tegen Willem Holleeder. Het verzoek van de verdediging om de zaak over te dragen zou dan ook moeten worden afgewezen.