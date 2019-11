Een persoon is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaargewond geraakt bij een steekincident op de Kikkensteinstraat in de Amsterdamse Bijlmer, bevestigt een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl. Een verdachte is aangehouden.

De politie kreeg de melding over het steekincident om 1.55 uur binnen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte kan de politie nog niets zeggen.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Ook moet onderzocht worden of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden of dat het om een willekeurige steekpartij ging.

De politie heeft de zaak in onderzoek.