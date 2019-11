Amsterdam

Advocaat Wiersum werd weken voor zijn dood geobserveerd door criminelen

De in september doodgeschoten advocaat Derk Wiersum werd al weken voor zijn liquidatie in de gaten gehouden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in De Telegraaf. De politie heeft camerabeelden bekeken in de Amsterdamse wijk Buitenveldert waar Wiersum woonde en is geliquideerd.