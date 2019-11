De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een kleine brand in een supermarkt in Noord.

De brand brak rond 22.00 uur uit in een supermarkt aan het Mosplein. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse en kon de brand snel blussen.

Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Ook is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen.