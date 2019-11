Zwaarbewapende agenten hebben dinsdagmiddag een verdachte aangehouden bij een mogelijke gijzeling in een pand aan de Jan Rebelstraat in de Amsterdamse wijk Osdorp.

De politie kreeg rond 14.15 uur een melding over een mogelijke gijzeling in een woning binnen. Ter plaatse werden een man en een vrouw, het mogelijke slachtoffer, aangetroffen. Zij had geen verwondingen.

De man bleek nog driehonderd dagen celstraf te moeten uitzitten. Hij is overgebracht naar een politiecel.

De vrouw wordt door de politie verhoord over de mogelijke gijzeling. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft voorgedaan in de woning.

De arrestatie vond plaats in een pand van Stichting De Volksbond, een instelling waar voormalig dak- en thuislozen wonen. Momenteel wordt er ter plaatse onderzoek verricht.