Vandalen hebben nachtclub Disco Dolly in Amsterdam in de nacht van zondag op maandag beklad met '666', een verwijzing naar de duivel. De gouden tipgever die leidt naar de daders krijgt levenslang gratis bier.

De rode verf werd maandagochtend ontdekt door schoonmakers van Disco Dolly.

"Er was blijkbaar een vogel die nog een likje verf over had en dat aan ons wilde geven. Hiervoor dank. Als iemand wat heeft gezien of gehoord. We zijn op zoek naar deze verfduivel", schrijft de club in een bericht op Facebook.