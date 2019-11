Amsterdam

Panden dichtgetimmerd waar eerder bijna 13 miljoen euro werd gevonden

De twee panden in het centrum van Amsterdam en op IJburg waar de politie vorige maand in totaal 12,8 miljoen euro contant geld aantrof, zijn vrijdag dichtgetimmerd op last van burgemeester Femke Halsema. Het was een van de grootste vangsten van contant geld ooit in Nederland.