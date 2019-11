Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, en een rijverbod van vier jaar geëist tegen de 24-jarige Amsterdammer die in 2017 een vrouw aanreed op de rotonde van de Postjesweg in Amsterdam-West.

De verdachte werd in november 2018 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan één voorwaardelijk, en een rijverbod van vier jaar. De verdachte ging daarop zelf in hoger beroep.

De advocaat-generaal (AG) in het hoger beroep noemde het gedrag van de verdachte echter "asociaal en hufterig". De AG negeerde het advies van de reclassering om het jeugdstrafrecht toe te passen. Hij zegt een gevangenisstraf op zijn plaats te vinden, omdat er "een signaal moet worden afgegeven dat dit verkeersgedrag onacceptabel is".

Daarnaast benoemt de AG dat het leven van het slachtoffer door toedoen van de verdachte in één klap is veranderd. De 33-jarige vrouw moest meerdere operaties ondergaan en heeft maanden in het ziekenhuis doorgebracht.

Het gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.