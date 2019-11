48 oude buffeltreinen van de NS verhuizen naar het Havengebied in Amsterdam. De dieseltreinen stonden anderhalf jaar lang geparkeerd in Nijmegen.

In 2014 en 2017 kocht de Roemeense firma Ferotrans de treinen over van de NS. Er werd afgesproken dat de treinen in april 2018 opgehaald zouden worden, maar daar hield Ferotrans zich niet aan. De NS besloot een rechtszaak aan te spannen, waarop het vervoersbedrijf de treinen weer terugkreeg.

ProRail heeft in 2016 aangekondigd dat het spoor rondom Nijmegen vanaf oktober 2019 wordt vernieuwd. Als de treinen er dan nog zouden staan, zou de eigenaar een boete krijgen van 1.000 euro per treinstel. Of de NS die boete ook heeft gekregen is niet duidelijk.

Volgens de Gelderlander is het Havengebied een tijdelijk locatie en is het nog niet bekend wat er verder met de treinen gedaan gaat worden. De eerste treinen zijn inmiddels verhuisd naar Amsterdam. De komende twee weken volgt de rest.