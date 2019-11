Binnenland OM: Verdachte van liquidatie in Amsterdam aangehouden in Suriname Het Surinaamse Regio Bijstand Team Paramaribo heeft na een beroving waarbij schoten zijn gelost een 25-jarige Nederlandse man aangehouden, die in Nederland wordt verdacht van medeplegen van de moord op de 24-jarige Shaquille Goedhart. De verdachte is uitgeleverd aan Nederland, bevestigt het Amsterdamse Openbaar Ministerie (OM) zondag, na berichtgeving van het Surinaamse Starnieuws.