De twee panden in het centrum van Amsterdam en op IJburg waar de politie vorige maand in totaal 12,8 miljoen euro contant geld aantrof, zijn vrijdag dichtgetimmerd op last van burgemeester Femke Halsema. Het was een van de grootste vangsten van contant geld ooit in Nederland.

Het gaat om woningen aan de Erich Salomonlaan en de Valkenburgerstraat. De woningen blijven ten minste drie maanden dicht.

De politie deed de vondsten in oktober bij in totaal vijf huiszoekingen. Naast het geld werden ook valse identiteitsbewijzen aangetroffen.

Zeven verdachten werden aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Albanië, één man en twee vrouwen uit Colombia, één man uit Nieuw-Zeeland en één man uit Marokko. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De politie kwam de groep op het spoor na tips over een drugshandel vanuit Colombia. De bende zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) worden geleid door een 52-jarige vrouw uit Colombia. Zij zou al enige tijd in Amsterdam verblijven.