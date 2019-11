Lachgasverkopers die al eerder boetes kregen voor de verkoop in de binnenstad van Amsterdam, lopen per direct risico op een gebiedsverbod als zij worden betrapt.

De gemeente Amsterdam treft de nieuwe maatregel nadat bleek dat lachgasverkopers in de binnenstad zich niets aantrekken van de hoge boetes. Daarnaast krijgt de gemeente nog steeds veel overlastmeldingen over lachgas, met name op en rond het Leidseplein.

Eerder was onduidelijk hoe de gemeente kon optreden tegen de verkoop van lachgas, omdat de verkoop juridisch niet verboden is. Maar dat betekent niet dat lachgas overal verkocht mag worden, zo stelde de gemeente eerder. "Verkoop zonder vergunning in de openbare ruimte is verboden op grond van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten. Ook als de bestelling en geldtransactie online plaatsvindt."