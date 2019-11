Een grote groep jonge mannen heeft donderdagavond een filiaal van sportwinkel JD Sports geplunderd en het personeel met messen bedreigd op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost.

Het is de vierde overval op een winkel van JD in een week. Eerder werden filialen geplunderd in Londen, Brussel en Luik. Ook toen rende een grote groep mensen de winkel in om weer te vertrekken met zoveel mogelijk artikelen.

Het is nog niet bekend of de plundering in Amsterdam iets te maken heeft met de incidenten in de winkels in het buitenland. Ook is het onduidelijk waarom specifiek deze winkelketen doelwit is van overvallen.

De politie in Amsterdam onderzoekt de overvallen. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.