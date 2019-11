Boeren willen op vrijdag 13 december met hun trekkers in het centrum van Amsterdam demonstreren tegen de nieuwe stikstofregels.

Volgens Bart Kemp, de initiatiefnemer van het verantwoordelijke boerencomité Agractie, zijn de plannen "zo goed als rond".

De boeren zullen naar verwachting met 25 tot 50 trekkers naar de stad komen. Kemp: "We zullen in elk geval in het centrum gaan staan, maar misschien op verschillende plekken, dat weten we nog niet."

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam bevestigt dat er gesprekken met boerenorganisaties zijn geweest, maar dat de afspraken nog niet rond zijn. Zowel de gemeente als het boerencomité verwacht dat er in de loop van de volgende week meer duidelijkheid is over de demonstratie.

Woensdag 16 oktober voerden zo'n 20- tot 25.000 boeren actie tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Zij kwamen met achtduizend tot tienduizend trekkers naar Den Haag.