De eerste versterkte gebedsomroep van de Blauwe Moskee in de Amsterdamse wijk Slotervaart is door sabotage mislukt. De kabel naar de geluidsversterker is doorgeknipt waardoor het vrijdag stil bleef.

Een dag eerder heeft de moskee de geluidsinstallatie nog uitvoerig getest, verklaart Nourdeen Wildeman, woordvoerder van de Blauwe Moskee.

Hij sprak van 'een pijnlijk moment'. "Ik voel me heel ongemakkelijk. Gisteren hebben we alles nog getest en vol enthousiasme waren we er klaar voor vandaag."

De versterkte gebedsomroep zorgde in de afgelopen weken voor heel wat ophef in Amsterdam.

Politieke partijen spraken zich uit tegen gebedsomroep

Tijdens de commissievergadering in de Stopera eind oktober spraken verschillende politieke partijen zich uit tegen de versterkte oproep. "We vinden het een zeer onverstandige manier om het op te leggen aan omwonenden", zei VVD-raadslid Daan Wijnants toen.

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga noemde het initiatief van de gebedsoproep "een strijdkreet". "Er wordt Amsterdammers toegeschreeuwd dat er maar één God is, de grootste zelfs."