Amsterdam

Amsterdam treft maatregelen voor verouderde kademuren en bruggen

De gemeente Amsterdam neemt op korte termijn maatregelen om te zorgen dat tien verouderde kademuren en bruggen in de stad veilig gebruikt kunnen blijven worden. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat die kademuren of bruggen in slechte staat verkeren, en beschadigd of gescheurd zijn.