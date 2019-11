Binnenland Liquidatieverdachte Amsterdam zocht naar informatie over Derk Wiersum De man die wordt verdacht van een liquidatie in Amsterdam in mei van dit jaar heeft informatie opgezocht over de in september doodgeschoten advocaat Derk Wiersum en zijn collega Bart Stapert, die beiden kroongetuige Nabil B. bijstonden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.