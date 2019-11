De gemeente Amsterdam neemt op korte termijn maatregelen om te zorgen dat tien verouderde kademuren en bruggen in de stad veilig gebruikt kunnen blijven worden. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat die kademuren of bruggen in slechte staat verkeren, en beschadigd of gescheurd zijn.

De maatregelen variëren van het plaatsen van een verstevigingsconstructie tot het verplaatsen of het opheffen van parkeerplaatsen. Alle kades blijven tijdens de maatregelen toegankelijk voor voetgangers, fietsers, personenauto's en vrachtwagens.

Het opheffen van parkeerplaatsen vindt plaats in november en december op twee plekken langs de Nieuwe Herengracht, bij de Leidsekade, het Singel, de Houtmankade, de Brouwersgracht, de Prinsengracht, de Singelgracht, de Krom Boomsloot en de Kloveniersburgwal.

Bij de kademuren langs de Houtmankade en de Prinsengracht worden begin 2020 tevens verstevigingsconstructies geplaatst, waarna de parkeerplekken weer gebruikt kunnen worden.

Veel bruggen en kademuren in Amsterdam hebben te lijden onder het toegenomen, zwaardere gebruik en achterstallig onderhoud. De gemeente onderzoekt daarom bruggen en kademuren in de hele stad om te kijken in welke staat ze verkeren.