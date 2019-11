Amsterdam

Weekend in Amsterdam: Reünie De Lama's en laatste feest in Claire

Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Club Claire organiseert in verband met de aanstaande sluiting een groot afscheidsfeest, de Lama's staan in de Ziggo Dome en bij NieuwLand kun je een nieuwe wintergarderobe halen. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.