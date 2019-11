Victor Everhardt is woensdag geïnstalleerd als wethouder Financiën, Economische Zaken, Schiphol, Haven, Zuidas, Deelnemingen en Marineterrein. Everhardt volgt voormalig wethouder Udo Kock op. Hij trad op 11 september af.

Everhardt studeerde rechten en geschiedenis en werkte bij de ministeries Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarna was Everhardt negen jaar wethouder in Utrecht. Hij had onder meer de portefeuilles Zorg, Jeugdzorg, Volksgezondheid en Milieu. Ook was hij locoburgemeester in de stad.

Everhardt: "Ik vind het een eer dat ik vandaag ben geïnstalleerd als wethouder in Amsterdam. Het wordt een echte uitdaging met lastige dossiers, zoals AEB en Zuidasdok. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met de raad, mijn collega-wethouders en -ambtenaren te bouwen aan een rechtvaardige, verbonden, vrije, duurzame en democratische stad."