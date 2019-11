Duizenden onderwijsstakers hebben zich woensdag op de Dam in Amsterdam verzameld in verband met de landelijke lerarenstaking. De Tweede Kamer debatteert woensdag vanaf 10.50 uur over het onderwijsbeleid.

Ruim 10.000 mensen hebben zich woensdagochtend verzameld op De Dam om aandacht te vragen voor het structurele lerarentekort in het onderwijs. (Foto: Pro Shots)

"Ook wij verdienen een eerlijk salaris", is te lezen op een bord van een van de onderwijsstakers. Vrijdag zegde het kabinet een bedrag toe van 460 miljoen euro voor het onderwijs, maar dat is niet voldoende volgens de leraren. Zij willen een structurele bijdrage. (Foto: Pro Shots).





Tussen 9.30 en 11.00 uur was onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) aanwezig op de Dam om te praten over de problematiek met de lerarentekorten in de hoofdstad. Ook staan onderwijscollega's op het podium en is er muziek. (Foto: Pro Shots)