De brandweerlieden die betrokken waren bij het fotograferen van de reanimatie van ex-voetballer Kelvin Maynard in Amsterdam-Zuidoost krijgen geen ontslag, maar een disciplinaire maatregel, schrijft brandweercommandant Tijs van Lieshout in een brief aan de veiligheidsregio.

Maynard werd op 18 september doodgeschoten nabij de brandweerkazerne in Zuidoost. Kort na de schietpartij werden via internet illegale foto's verspreid van de reanimatie van de ex-voetballer. Een onafhankelijk recherchebureau heeft onderzoek gedaan naar de foto's en de betrokkenen.

De maker van de foto's heeft verklaard dat hij of zij het beeldmateriaal heeft gedeeld in een WhatsApp-groep van de kazerne. In die groep zitten zo'n veertig personen. De fotograferende brandweermedewerker was in de veronderstelling dat er sprake was van een aanslag en daarom leek het hem of haar goed om foto's te maken.

"Vanwege de heftigheid van het incident wilden de brandweerlieden op de kazerne de bijzondere gebeurtenis delen met collega's die niet aan het werk waren", schrijft Van Lieshout.

Brandweer mag geen foto's maken van reanimatie

Het is bij de brandweer officieel verboden om foto's te maken tijdens een reanimatie. Uit het onderzoek is niet gebleken wie er precies verantwoordelijk waren voor het verspreiden van de foto's. Niemand heeft toegegeven de foto's publiekelijk te hebben gedeeld.

Het maken van foto's is "not done", aldus Van Lieshout. "Het verspreiden ervan online vind ik schandalig. Alle betrokkenen zijn doordrongen van de ernst. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden aan de nabestaanden van het slachtoffer. Dit had niet mogen gebeuren."