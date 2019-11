Een 63-jarige man heeft maandag in de Johan M. Coenenstraat in Amsterdam zoutzuur over het gezicht van een 34-jarige medebewoner gegooid. De politie heeft de man aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

De politie kreeg rond 13.40 uur een melding over een persoon die met zoutzuur overgoten zou zijn. Eenmaal ter plaatse werden de agenten meteen aangesproken door de verdachte die bekende dat hij zoutzuur richting een medebewoner had gegooid.

Waarom de man zoutzuur over de andere man gooide, is onduidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en na de behandeling weer ontslagen. Hij heeft aangifte gedaan.

De verdachte is in verzekering gesteld. In het belang van het onderzoek wordt een verdachte dan langer dan zes uur op het politiebureau gehouden.