Voetbal Trainer Jonk wint met Volendam van Jong Ajax bij terugkeer in Amsterdam Jong Ajax heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie verrassend met 1-3 verloren van het FC Volendam van trainer Wim Jonk, die daarmee een succesvolle terugkeer in Amsterdam beleefde. Jong PSV-Roda JC eindigde onbeslist: 1-1.