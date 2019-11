Amsterdam

OM verdenkt oud-wethouder Diemen onder meer van verstoring openbare orde

Jorrit Nuijens, de oud-wethouder van Diemen die in juni werd opgepakt bij de Stopera in Amsterdam, wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet en verstoring van de openbare orde. Hij wordt op 25 november in een besloten zitting gehoord door de officier van justitie.