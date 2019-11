Honderden leraren hebben zich woensdag verzameld op de dam om aandacht te vragen voor het structurele lerarentekort in het onderwijs.

Tussen 9.30 en 11.00 uur is onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) aanwezig op de Dam om te praten over de problematiek met de lerarentekorten in de hoofdstad. Ook staan onderwijscollega's op het podium en is er muziek.

In ieder geval 127 Amsterdamse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs blijven woensdag dicht."Er kunnen echter scholen zijn die wel dicht zijn, maar dit nog niet aangegeven hebben. Die staan dus nog niet op de lijst", zei Simone van Geest van de Algemene Onderwijsbond (AOb) in gesprek met NU.nl. In Amsterdam zullen vooral de basisscholen dicht zijn.

De ABSA Scholengroep is een van de stakende organisaties. ABSA heeft zes basisscholen in de stad en die zullen woensdag allemaal dicht zijn, vertelt directeur GeertJan Nelson. "Bij ons betekent dit dat er ongeveer 2.600 leerlingen geen onderwijs kunnen volgen komende woensdag."

Vrijdag zegde het kabinet een grotendeels eenmalig bedrag toe van 460 miljoen euro voor het onderwijs. Daarop besloot de AOb de onderwijsstaking van woensdag in eerste instantie af te blazen, tot woede van veel werknemers in het onderwijs. De aangekondigde investering is namelijk niet structureel en kan daarmee de problemen volgens hen niet oplossen.