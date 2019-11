In ieder geval 127 Amsterdamse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs doen mee met de lerarenstaking komende woensdag, zo meldt onderwijsvakbond AOb maandag. Maar mogelijk worden dat er nog veel meer.

"Er kunnen echter scholen zijn die wel dicht zijn, maar dit nog niet aangegeven hebben. Die staan dus nog niet op de lijst", laat Simone van Geest van de AOb weten. In Amsterdam zullen vooral veel basisscholen dicht zijn.

De ABSA Scholengroep is een van de stakende organisaties. ABSA heeft zes basisscholen in de stad en die zullen woensdag allemaal dicht zijn, vertelt directeur GeertJan Nelson. "Bij ons betekent dit dat er ongeveer 2.600 leerlingen geen onderwijs kunnen volgen komende woensdag."

Toch zullen er ook scholen zijn die niet mee doen aan de acties. Vanuit Den Haag kwam vrijdag het bericht dat het kabinet eenmalig 460 miljoen euro extra in het onderwijs steekt.

Daarop besloot de AOb de onderwijsstaking van woensdag in eerste instantie af te blazen, tot woede van veel werknemers in het onderwijs. De aangekondigde investering is namelijk niet structureel en kan daarmee de problemen volgens hen niet oplossen.

Brief richting ouders om onduidelijkheid

Voor ouders was er veel onduidelijkheid. Om die reden is er maandag door het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), een vereniging van schoolbesturen, een brief opgesteld over de staking. De meeste scholen die meedoen aan de staking hebben die brief vandaag aan de ouders van leerlingen gestuurd.

Woensdag is er op de Dam een manifestatie van stakende leraren. Tussen 10.00 en 11.00 uur wordt er gedemonstreerd voor extra investeringen in het onderwijs.