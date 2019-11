Jorrit Nuijens, de oud-wethouder van Diemen die in juni werd opgepakt bij de Stopera in Amsterdam, wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet en verstoring van de openbare orde. Hij wordt op 25 november in een besloten zitting gehoord door de officier van justitie.

Naar aanleiding van het verhoor besluit het Openbaar Ministerie (OM) of Nuijens wordt vervolgd of dat de zaak wordt geseponeerd.



Nuijens werd op 20 juni gearresteerd voor de Stopera in Amsterdam na een discussie met agenten. De oud-wethouder zou ook twee zakjes wiet bij zich hebben gedragen en een flesje met vermoedelijk GHB.

Een dag na zijn aanhouding stapte Nuijens op als wethouder van Diemen. Hij bood de inwoners van Diemen, de partij en het college z'n "oprechte excuses" aan. Ook verklaarde hij spijt te hebben dat hij zijn werkzaamheden voor de gemeente Diemen niet had kunnen afronden.

In augustus bracht de oud-wethouder een brief van de politie naar buiten met daarin resultaten van het bloedonderzoek dat bij hem werd gedaan nadat hij werd opgepakt. Hieruit bleek dat Nuijens niet onder invloed was van verdovende middelen ten tijde van zijn arrestatie.