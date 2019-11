Twee mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt nadat ze met een busje tegen een pilaar in de Heemstedestraat in Amsterdam-West waren gebotst.

Het ongeval gebeurde rond 4.00 uur onder een viaduct van de A10. De gewonden zijn beiden overgebracht naar het ziekenhuis. Het busje was total loss.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) is ter plaatse gekomen om het ongeval te onderzoeken. Het busje is vervolgens in beslag genomen door de politie.

Na het ongeluk is het verkeer in beide richtingen tijdelijk gestremd geweest, maar later weer vrijgegeven.

Straat wordt als gevaarlijk gezien voor verkeer

Het is niet de eerste keer dat er op die locatie een ongeluk is gebeurd. In november 2015 kwam er een man om het leven nadat hij tegen een boom op de Heemstedestraat was gebotst.

Ook op andere locaties van de Heemstedestraat gebeuren regelmatig ongelukken. De straat in West wordt gezien als een van de onveiligste wegen van Nederland. Uit een onderzoek van verkeersbureau Via blijkt dat slechts twee andere wegen in Nederland onveiliger zijn dan de Amsterdamse straat.

De gemeente liet na publicatie van dat onderzoek weten dat er een ontwerp voor een herinrichting klaar ligt, dat in 2020 kan worden uitgevoerd.