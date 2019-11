Amsterdam

'Jeugdzorg in Amsterdam is financieel onhoudbaar, wachtlijsten lopen op'

De specialistische jeugdzorg in Amsterdam is financieel onhoudbaar, waardoor de wachtlijsten waarschijnlijk verder oplopen, schrijft verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding voor de brief is dat er dit jaar mogelijk 21 miljoen euro meer wordt uitgegeven aan de jeugdzorg in Amsterdam dan gepland.