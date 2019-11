Meerdere brandweerlieden hebben bekend foto's te hebben genomen van de reanimatie van de ex-voetballer Maynard Kelvin die op 18 september werd doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. De brandweerlieden meldden zich zelf bij de leiding nadat het CDA Kamervragen had gesteld over de foto's.

De brandweerleiding heeft een extern bureau gevraagd om onderzoek te doen naar het incident. De betrokken medewerkers worden ondervraagd. De resultaten van dit onderzoek worden over maximaal twee weken verwacht.

Waarom de brandweerlieden foto's maakten van het slachtoffer en hoe deze foto's op het internet terecht zijn gekomen, is nog onbekend. "Dat moet allemaal uit het onderzoek blijken. We willen namelijk niet vooruitlopen op de zaken. We wachten het onderzoek af en dan zullen er passende vervolgstappen worden ondernomen", aldus een brandweerwoordvoerder.

De schietpartij vond plaats bij een brandweerkazerne. Ondanks reanimatie van de brandweer en andere hulpdiensten overleed Maynard aan zijn verwondingen. De daders zijn ontkomen.

De avond van het schietincident circuleerde een expliciete foto van het slachtoffer op internet. Op de foto was mede te zien hoe een aantal brandweerlieden om het slachtoffer stonden terwijl Maynard werd gereanimeerd. Blijkbaar werden er toen ook foto's genomen van het slachtoffer. Ook werd een foto gemaakt van de gecrashte auto waarin Maynard zat toen hij werd beschoten.