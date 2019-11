De twee overvallers die vorig jaar de nachtwinkel La Nuit in het Amsterdamse stadsdeel Noord hebben overvallen, hebben tot twee jaar jeugddetentie gekregen.

Evandro A. (22) heeft twee jaar jeugddetentie opgelegd gekregen. Daarnaast kreeg hij een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) van twaalf maanden opgelegd. Dit betekent dat A. zich, na het uitzitten van zijn straf, verplicht moet laten behandelen om herhaling te voorkomen.

Denzel P. (19) kreeg twee jaar jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De twee werden begin maart opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij drie overvallen in Noord. De eerste overval werd op 12 oktober gepleegd op een drankenspeciaalzaak aan het Buikslotermeerplein. Ruim twee weken later werd avondwinkel La Nuit door Evandro A. overvallen. Daarbij gebruikte hij een hakmes.

In de nacht van 5 op 6 november werd La Nuit opnieuw doelwit van een overval, waarbij de twee de eigenaar en zijn vrouw met messen bedreigden. De eigenaar van de winkel werd in zijn been en lies gestoken. Zijn vrouw liep verwondingen op in haar borst, arm en gezicht.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen A. vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. Tegen P. werd ook vier jaar cel (met aftrek van voorarrest) geëist.