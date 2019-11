Politiek Brandweer fotografeerde reanimatie doodgeschoten ex-voetballer Maynard Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Tweede Kamer donderdag per brief laten weten dat brandweerlieden foto's hebben gemaakt van de reanimatie Kelvin Maynard. De oud-profvoetballer werd op 18 september doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost.